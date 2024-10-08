Zorluteks sürdürülebilirlik odaklı akıllı ve teknik tekstil ürünleriyle global pazarda büyüyor

Avrupa'nın en büyük entegre pamuklu ev tekstili üreticilerinden Zorluteks, Zorlu Grubu’nun, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı akıllı dönüşümle, Türkiye’de teknik tekstile öncülük eden işlere imza atıyor. Zorluteks, kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle sürdürebilir, akıllı ve aynı zamanda inovatif ürünler sunarak dünyada trendleri belirliyor.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Zorluteks, akıllı tekstil ve yenileyici iş modeliyle sürdürülebilir geleceğin inşasına katkı sağlarken; şirket bu konudaki tüm çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’nı (European Green Deal) rehber alarak hayata geçiriyor.

"Dijitalleşme ve inovasyon ekseninde akıllı ve teknik tekstil çözümlerimizle sektörde fark yaratıyoruz"

Teknoloji ve inovasyonla, tekstil sektöründe köklü değişimlere öncülük ediyoruz diyen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, “Günümüz tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı dönüşümlerle yeniden şekilleniyor. Zorluteks olarak, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor; çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda geleceğin tekstil teknolojilerini bugünden hayata geçiriyoruz. Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerimizi her geçen gün daha da genişletirken, dijitalleşme ve inovasyon ekseninde akıllı ve teknik tekstil çözümlerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Teknik tekstil ürünlerimizle ev tekstilinden beyaz eşyaya, sağlık ve savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede katma değer yaratıyoruz” dedi.

Zorluteks Ar-Ge çalışmalarıyla sektördeki lider konumunu güçlendiriyor

Çiçek, “Zorluteks olarak ev tekstilinde teknik tekstil özellikli kumaşlar sunuyor, aynı zamanda bu altyapıdan ve Ar-Ge’mizden aldığımız güçle akıllı tekstil ürünlerinde öncü ve iyi örnekler sunabiliyoruz. Kendini temizleyen stor ve kumaş perde, serin tutan pike, ortam havasını temizleyen perde, antibakteriyel nevresim takımı, LED ışıklı perde gibi birçok akıllı tekstil ürünümüz var. Ayrıca ısıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan ipliklere sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayi ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey bilgi birikim gerektiren teknik tekstil ürünleri sunuyoruz. Akıllı ve teknik tekstillerde kendimizi ev tekstiliyle sınırlamıyoruz, çünkü daha önce de dediğim gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Özellikle müşteri deneyimi ve geri bildirimler sıfırdan yepyeni katma değerli ürünler üretmemizi sağlıyor. Çok farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz. Örneğin konveyör sistemleri üreten firmalara güçlendirilmiş kumaşlar üretiyoruz. Beyaz eşya sektörüne filtre kumaşı, güç tutuşur, anti-statik gibi özelliklere sahip fonksiyonel iş kıyafetleri üretiyoruz. Reklam sektörüne yönelik ışıklı pano kaplamalı kumaşlar, çadır, tente, uyku tulumu gibi daha birçok farklı alanda teknik tekstil ürünlerimiz var. Şu anda ürettiğimizin ürünlerin üçten birinden fazlası teknik tekstillerden oluşuyor. Bu oranı yüzde 75’in üzerine kadar çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörde karbon ve su ayak izini azaltma yolunda en hızlı adımları atan şirketlerden biri

Çiçek, “AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayınlanmadan 3 yıl önce yaptığımız, Temiz Üretim Yazılımı gibi birçok dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırım sayesinde bugün, karbon ve su ayak izini ürün bazında hesaplayabiliyoruz. Hatta tamamen sürdürülebilirlik odaklı ürün kategorilerimiz bile var. Karbon ayak izinin en az yüzde 50’ye varan oranda azaltıldığı Ecodesign ürünlerimizle Türkiye’de ve dünyada öncü şirketlerden biriyiz. Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği odağına alarak hareket eden bir şirket olarak, sürdürülebilirlik ve inovatif teknolojilere daha fazla odaklanıp TAÇ Reborn koleksiyonunu geliştirdik. Örneğin, pet şişe ve geri dönüşümlü polyester iplikler ile üretilen TAÇ Reborn Perde Koleksiyonlarımızla doğayı koruyarak sürdürülebilir bir yaşamı destekliyoruz. Reborn Nevresim Koleksiyonumuz ise karbon ve su ayak izini azaltmak için, süreç optimizasyonlarıyla hazırlanan çevre dostu bir ürünümüz. Bir diğer ürünümüz olan TAÇ Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonumuz ise %100 organik pamuktan üretilen saten kumaşlarla hazırlanıyor. Zorluteks olarak “Gelecek için Bugün” mottomuz ile daha az atık, daha az karbon ayak izi, daha az su, daha az enerji, daha çok insana değer ve daha çok inovasyon için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlikteki başarılarını uluslararası sertifikalarla tescilliyor

Zorlu Grubu’nun ortak sürdürülebilirlik stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda AB Yeşil Mutabakatına uzun bir süredir hazırlanan ve bu konudaki uyum sürecini tamamlamak üzere olan Zorluteks, birçok sürdürülebilirlik odaklı endekste de sektörden iyi durumda. Zorluteks, sürdürülebilirlik konusundaki kararlığını aldığı belgelerle gösteriyor.

Zorluteks, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla global pazarda güçlü bir rekabet avantajı elde ediyor ve sektörün geleceğine yön veriyor. Kaliteli, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun ürünlerle, Zorluteks hem sektördeki yerini daha da güçlendiriyor hem de global tekstil pazarında öncü rolünü sürdürüyor.