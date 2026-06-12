Züber Chocolate’a yoğun ilgi: Stoklar 24 saat içinde tükendi!

Türkiye’nin lider sağlıklı atıştırmalık markası Züber, çikolatanın yıllardır değişmeyen reçetesini yeniden yazdı. Züber; rafine şeker, soya lesitini, emülgatör ve koruyucu kullanmadan geliştirdiği yeni çikolata ailesini tüketicilerle buluşturdu. Şekeri hurmadan gelen ve doğal içeriklerle hazırlanan seri, çikolatada lezzet ile içerik arasında seçim yapmak istemeyenler için geliştirildi.

Market raflarında yerini almaya başlayan ürünler, 11 Haziran’da Züber'in internet sitesi üzerinden satışa sunulmasının ardından 24 saat içinde tükendi.

“Beklentinin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık”

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, lansmana ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Züber Chocolate’ı geliştirirken amacımız yalnızca yeni bir ürün sunmak değil, çikolata kategorisine farklı bir bakış açısı kazandırmaktı. Tüketicinin verdiği bu güçlü tepki, aslında uzun süredir ihtiyaç duyulan bir boşluğu doğru şekilde doldurduğumuzu gösteriyor. İlk günden gelen yoğun talep ve stokların kısa sürede tükenmesi bizim için çok değerli bir geri bildirim oldu. Hızlıca stoklarımızı güncelleyerek, bu yoğun talebe hızlı şekilde cevap veriyor olacağız.’’

Yeni üretim planlaması devreye alınıyor

Yoğun talep sonrası Züber Chocolate için üretim kapasitesi artırılırken, yeni parti ürünlerin çok kısa süre içinde yeniden satışa sunulması planlanıyor.

Züber Chocolate ailesi; sütlü, bitter, Antep fıstıklı, fındıklı ve pirinç patlaklı çeşitleriyle çikolata kategorisinde yeni bir tüketim deneyimi sunmaya devam edecek.