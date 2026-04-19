Züber, İstanbul Yarı Maratonu’nda 6’ncı yılında hem koştu hem eğitime destek oldu

Kurulduğu günden bu yana katkısız, koruyucusuz ve şekerini meyveden alan ürünleriyle tüketicilere daha iyi alternatifler sunan Züber, spora ve sporcuya değer katmayı önceliklendiriyor. Hem sağlıklı yaşam ve hem lezzetli atıştırmalık anlayışını yalnızca ürünleriyle değil, desteklediği projelerle de büyüten marka, İstanbul Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirdiği koşuyla eğitime katkı sağladı.

Züber ekibinden 60 gönüllü koşucu, TEV yararına attıkları her adımla gençlerin eğitim hayatına destek olmak için bir araya geldi. Sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştüren bu anlamlı katılım, markanın sosyal sorumluluk yaklaşımının da güçlü bir yansıması oldu.

"TEV yararına koşarak eğitime destek vermekten gurur duyduk”

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, 2020 yılından bu yana İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu’nun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarına vurgu yaparak, “Sağlıklı yaşamı destekleyen marka olarak sporun içinde yer almayı, sporcuların yanında olmayı ve bunu toplumsal faydaya dönüştürmeyi çok kıymetli buluyoruz. Sponsorluk yolculuğumuzun 6’ncı yılında TEV yararına koşarak eğitime destek vermekten gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

Züber, önümüzdeki dönemde de spor, sağlıklı yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında değer yaratan projeleri desteklemeye devam edecek.