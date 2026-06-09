Züber’den çikolatada yeni dönem

Züber; rafine şeker, soya lesitini, emülgatör ve koruyucu kullanmadan geliştirdiği yeni çikolata ailesini tüketicilerle buluşturdu. Şekeri hurmadan gelen ve doğal içeriklerle hazırlanan seri, çikolatada lezzet ile içerik arasında seçim yapmak istemeyenler için geliştirildi.

“Çikolatayı yeniden düşündük”

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, yeni ürün ailesiyle ilgili şunları söyledi:

“Çikolata kategorisinde yıllardır bazı içeriklerin vazgeçilmez olduğu kabul ediliyordu. Biz bu kabulleri yeniden sorguladık. Rafine şekersiz, soya lesitinsiz ve emülgatörsüz bir çikolata üretmenin mümkün olduğunu göstermek istedik. Uzun bir Ar-Ge sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünümüzle, çikolatayı sadece daha farklı değil, daha temiz hale getirdik. Yıllardır tüketicilere aynı şeyi söylüyoruz: İçindekilere bakın, içiniz rahat olsun. Şimdi aynı yaklaşımı çikolataya taşıyoruz. Çünkü bize göre iyi bir çikolata sadece lezzetiyle değil, içeriğiyle de güven vermeli.”