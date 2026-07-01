Züber'den yeni yatırım: Mango & Greyfurt limited edition pazara sunuldu

Türkiye’nin lider sağlıklı atıştırmalık markası Züber, her ürününde olduğu gibi lezzet ve temiz içeriği bir araya getirerek Ice Tea kategorisine yepyeni bir soluk getiren lansmanını 2025 yaz döneminde gerçekleştirdi.

Rafine şekersiz, tatlandırıcısız, renklendiricisiz ve koruyucusuz geliştirilen Ice Tea ailesinin şeftali, limon ve tropik meyve çeşitleriyle tüketiciler ile buluştuğu lansman, Marketing Türkiye tarafında bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen ‘’Yılın İnovatif Ürünleri” araştırması kapsamında; içecek kategorisinde ödüllendirildi.

Başarılı lansman ardından, Züber 2026 yazına, aileye eklediği sınırlı sayıda üretilen yepyeni bir tat ile giriş yapıyor!

“Mango & Greyfurt Züber Ice Tea ile bambaşka bi’ serinlik”

Ice Tea kategorisinde tüketiciler yeni tatlar ile buluşmayı seviyor, özellikle gençler yeni lezzetler keşfetmeyi tercih ediyor. Tüketicilerin beklentilerine cevap veren Züber, Ice Tea ailesine benzersiz yeni bir lezzet daha ekliyor. Yeni Mango & Greyfurt Limited Edition Züber Ice Tea, yoğun meyve lezzeti, kokusu, serinletici temiz içeriğiyle serinliği yeniden yorumluyor, markanın ‘içindekilere bak, için rahat olsun’ yaklaşımını sürdürüyor.

Züber Ice Tea ailesine eklenen yeni ürünle birlikte, marka tüm yaz boyu dijital, TV programları ve açık havada yeni kampanyası ‘Bambaşka Bi’ Serinlik’ ile de tüketicilerle buluşuyor.

Züber Ice Tea Mango & Greyfurt Limited Edition, şimdi raflarda.