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ZUCHEX, 35. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen uluslararası ev ve mutfak eşyaları fuarı ZUCHEX, 11 – 14 Eylül tarihlerinde 35. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 100 bin metrekare alanda gerçekleşecek olan ZUCHEX 2025’e, yerli ve yabancı 1.500’den fazla marka katılıyor. Son buluşmada yurt dışı ziyaretçi oranını yüzde 21’e çıkaran fuarı, Türkiye ile birlikte yaklaşık 120 ülkeden 30 bini aşkın profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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ZUCHEX, 35. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor
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Yıllık ihracatını 6,5 milyar dolara çıkaran Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nün bölgesinde lider, dünyada ise en büyük üç fuarından birisi olan ZUCHEX, düzenlendiği her sene, hem iç pazarda hem de dış ticaret hacminde ciddi bir hareketlilik sağlıyor.

35. kez kapılarını açacak olan bu dev buluşmada, dört günün sonunda 1,5 milyar dolarlık ticaret beklendiğini söyleyen Fuar Direktörü Funda Kunduz, ZUCHEX’in, küresel ticaret sahnesinde önemli bir etki yaratmaya hazırlandığını vurguladı.

Kunduz, ev ve mutfak eşyaları sektöründe kritik bir platform olan ZUCHEX’in artan etkisi hakkında şunları söyledi; “Eylül’de gerçekleşecek olan fuarımız, özellikle 2025’in son çeyreğinde sektörel ticareti ileriye taşıma konusunda önemli bir rol oynuyor. Yüksek profilli satın alma heyetlerinin katılımının yanı sıra, kapsamlı uluslararası alıcı programlarımız sayesinde, ZUCHEX her yıl artan sayıda küresel alıcı ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

2024 yılında rekor sayıda yabancı ziyaretçi oranına ulaştık. Bu seneki fuar, yurt dışı ziyaretçi sayısında önceki dönemlerin de üzerinde bir artış kaydedecek. Bu durum, fuarın itibarını güçlendirirken sektöre de büyük değer katıyor. Güçlü uluslararası erişimi ve stratejik girişimleriyle ZUCHEX 2025, sektörde inovasyonu, iş birliğini ve ticari büyümeyi teşvik eden köşe taşı bir etkinlik olmaya hazırlanıyor.”

Trend belirleyen tasarımlar, ilk kez ZUCHEX’te vitrine çıkıyor

Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları, Bahçe Aksesuarları, Ev Gereçleri, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri kategorilerini kapsayan ZUCHEX 2025, pek çok markanın en yeni ürünlerini, ödüllü tasarımlarını ve 2026 koleksiyonlarını ilk kez vitrine çıkardığı adres olacak.

İlham veren fikirler ve geleceği şekillendiren sunumlar “ZuchXTalks”ta

ZUCHEX kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ZuchXTalks, sektör profesyonellerini, tasarımcıları, markaları ve fikir liderlerini bir araya getiren ilham dolu bir bilgi ve paylaşım platformu sunacak. Fuar boyunca düzenlenecek paneller, söyleşiler ve sunumlarda; tasarım trendlerinden sürdürülebilir üretim tekniklerine, tüketici davranışlarından dijitalleşmeye kadar birçok güncel konu ele alınacak. Katılımcılar, alanında uzman konuşmacılarla buluşarak sektörel öngörüler edinecek, yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak. ZuchXTalks sadece dinlemek değil, ilhamla harekete geçmek isteyenler için yine vazgeçilmez bir sahne olacak.

Dünyanın lider fuar organizatörü Informa Markets tarafından, Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX 2025’i ziyaret etmek isteyen sektör profesyonelleri, www.ZUCHEX.com adresinden ücretsiz olarak online kayıtlarını yaptırabiliyor.

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