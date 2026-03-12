Zurich Türkiye’nin “Yan Yanayız” projesi BBC StoryWorks ile Dünya sahnesinde

Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin, Z Zurich Foundation’ın desteği ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirdiği, afet sonrası bölgelerde toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefleyen Yan Yanayız Projesi, BBC StoryWorks tarafından hazırlanan sosyal etki videosuyla izleyicilerle buluştu.

Video, afet sonrası iyileşme sürecinin sahadaki gerçek hikayelerini izleyiciyle buluşturuyor. Depremden etkilenen Aynur Hanım’ın deneyimi, proje koordinatörü İlknur’un anlatımı ve psikososyal destek uzmanı İsmail Emre’nin sahadaki gözlemleri üzerinden aktarılan hikayeler, afet sonrası iyileşmenin yalnızca fiziksel yeniden inşa ile sınırlı olmadığını, bireylerin yeniden güç bulabilmesi, umutlarını yeniden kurabilmesi ve hayatla bağlarını yeniden tesis edebilmesi için psikososyal desteğin oynadığı kritik rolü ortaya koyuyor.

Bugüne kadar Yan Yanayız projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 1,3 milyon kişinin hayatında olumlu etki yaratıldı. Sahada elde edilen deneyimler yalnızca uygulamalarla sınırlı kalmayarak afet sonrası psikososyal destek alanına katkı sağlayacak kalıcı bir kaynağa dönüştürüldü. Bu kapsamda hazırlanan Afet Sonrası ve Acil Durumlar için Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Müdahale El Kitabı (RSPDS), afet ve kriz durumlarında destek çalışmalarının nasıl planlanıp uygulanabileceğine dair önemli bilgiler sunuyor. El kitabı, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanabilecek afet ve krizler sonrasında yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına da referans oluşturmayı hedefliyor.

“Birlikte iyileşmeye devam edeceğiz”

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su ve Z Zurich Foundation Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız, projenin toplumsal dayanıklılığı güçlendirme hedefiyle hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

Yan Yanayız projesini ilk olarak pandemi döneminde sağlık çalışanları ve öğretmenlerin psikososyal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlattık. Ardından depremle birlikte çalışmamız, afet çalışanları, gönüllüler ve depremden etkilenen vatandaşları kapsayan daha geniş bir destek modeline dönüştü. Özellikle afetlerden tüm dünyada kadınların ve çocukların 14 kat daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Bu nedenle projemizi, afet sonrası iyileşme sürecinde en kırılgan gruplara sürdürülebilir psikososyal destek sağlayacak şekilde geliştirdik. Bugüne kadar 1,3 milyonun üzerinde insanın hayatına olumlu etki yarattık. Afet sonrası toplumsal iyileşmeye katkı sunan güçlü bir model ortaya koyduk. Yan Yanayız projesi o kadar güçlü bir etki yarattı ki BBC StoryWorks tarafından keşfedilerek sosyal etki videosu çekildi.

Bugün geldiğimiz noktada, sahada yürüttüğümüz çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunurken, aynı zamanda bu deneyimleri kalıcı bir bilgiye dönüştürmeyi hedefleyerek kitabını yazdık. Hazırladığımız Afet Sonrası ve Acil Durumlar için Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Müdahale El Kitabı sahada edindiğimiz deneyimlerin somut bir ürünü. Biz başarıyı yalnızca finansal sonuçlarla değil, toplum için yarattığımız değerle ölçüyoruz. Yan Yanayız projesi de bu anlayışın çıktılarından biri. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum, birlikte iyileşmeye devam edeceğiz.”

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, “Yan Yanayız, Zurich Sigorta Grubu Türkiye ve Z Zurich Foundation’ın desteğiyle, İhtiyaç Haritası’nın sahadaki güçlü deneyimini bir araya getiren çok kıymetli bir dayanışma modeli. Kriz dönemlerinde fiziksel ihtiyaçlar kadar görünmeyen ama hayati bir alan olan ruh sağlığına odaklanması bu programı özellikle anlamlı kılıyor. Pandemiden deprem sonrasına kadar binlerce kişiye ulaşan bu çalışma, kurumlar, sivil toplum ve gönüllüler bir araya geldiğinde toplumsal dayanıklılığın nasıl güçlenebileceğini gösteriyor. Gençlerin ruh sağlığını ve psikolojik dayanıklılığını merkeze alan yeni dönemiyle Yan Yanayız’ın, Türkiye’de çok paydaşlı sosyal etki iş birlikleri için güçlü bir örnek oluşturacağına inanıyorum” dedi.