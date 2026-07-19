10 gollü üçüncülük maçı! İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ve İngiltere takımları, ABD’nin Miami şehrindeki Miami (Hard Rock) Stadyumu'nda karşılaştı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada 4 gol yiyen İngiltere Fransa takımına 6 gol atmayı başardı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37, 45+1 ve 87. (P) dakikalarda Bukayo Saka ile 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fransızların sayıları ise 54. dakikada Barcola, 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.