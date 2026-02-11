10 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline gönderdi.

Kulüplerin yanı sıra Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk müşavirliği, 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK'yi de farklı sebeplerden ötürü disipline sevk etti.

Kulüplerin yanı sıra Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk ile Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu futbolcu Douglas Tanque ile Manisa FK oyuncusu Bobby Adekanye, tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.