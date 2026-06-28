100. Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de koşulacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü bugün İstanbul’da koşulacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek yarış saat 17.15’te başlayacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Gazi Koşusu’nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.

Gazi Koşusu’nda rekor ikramiye

Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira. İkinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

Gazi Koşusu’nun tarihi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927’de emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman” adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu’nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi.

Yarış ilk kez 10 Haziran 1927’de, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi 2 bin liraydı. İstanbul’da ilk kez 1968’de düzenlenen Gazi Koşusu’nun armağanı olan, Atatürk’ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren verililyor.

En çok kazanan jokey Mümin Çılgın, en hızlı safkan Bold Pilot oldu

Mümin Çılgın, 9 kezle Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey. Eliyeşil ekürisi ise 13 birincilikle rekorun sahibi. Bu yarışı üst üste (7 kez) en çok kazanan isim olan Ahmet Çelik bugün de zafere ulaşırsa, toplamda 9 birinciliğe ulaşıp Mümin Çılgın’ın rekoruna ortak olacak. 1996’de Özdemir Atman’ın sahibi olduğu “Bold Pilot”, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22’lik derecesiyle kazanırken Gazi Koşusu’nun en hızlı safkanı oldu.

Gazi'ye katılacak atlar ve jokeyler şöyle: