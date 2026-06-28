100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü İstanbul'da yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve saat 17:15'te başlayan koşuyu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.

100.yarışa özel ikramiye

Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyurulmuştu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış oldu.

Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

Gazi Koşusu'nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi.

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karatauy yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.