100 yıllık ROLEX Fastnet yarışında ilk Türk takımı

TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak ekip, 1 yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklarının ardından yarış öncesi son deneme turlarına çıktı. Ekip lideri ve dümenci Yiğit Eroğlu, yarış öncesinde duygularını şu sözlerle paylaştı: “Kvalifikasyon yarışlarının ardından hazırlık sürecimizi kararlılıkla sürdürdük. Yarış öncesi tüm ekip İngiltere’de bir araya geldi. Teknik ve psikolojik hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda deneme turlarındayız. 100 yıllık bir yarışta, ilk kez Türk bayrağını dalgalandıracak olmanın hem gururunu hem de heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece bir yarış değil; aynı zamanda gelecek nesillere açılan bir kapı.”

Hazırlık süreci ve teknik detaylar

TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak olan sekiz kişilik ekip, bu yarış için bir yılı aşkın süredir hazırlanıyor. Toplamda 1000 deniz milini aşkın antrenman ve yarış deneyimi tamamlayan takım, Mayıs 2025’te katıldıkları üç farklı offshore yarışla gerekli tüm yeterlilikleri sağladı. Bunlar:

• Cervantes Trophy – 140 deniz mili

• De Guingand Bowl – 125 deniz mili

• Myth of Malham – 300 deniz mili

Yarışa girecek olan Beneteau First 35 model F35 Express teknesi, yarış öncesinde kapsamlı bir bakım ve yenileme sürecinden geçti. Arma sistemleri yeniden ayarlanırken; elektrik ve mekanik sistemler tamamen elden geçirildi. Salma, direk ve tüm donanımlar titizlikle kontrol edildi. Ayrıca bu yarışa özel olarak fırtına yelkenleri de dikildi.

Offshore yarışı nedir?

Türkiye’de yaygın olan kıyı yarışlarının aksine, offshore yarışlar birkaç gün süren, gece-gündüz kesintisiz devam eden uzun mesafeli deniz etaplarından oluşur. Mürettebat, vardiya sistemiyle çalışmakta; sis, fırtına, karşı akıntı ve düşük görüş gibi zorlu koşullarda radar ve navigasyon sistemleriyle seyir yapmaktadır.

Bu tür yarışlar yüksek fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Aynı zamanda dünya denizcilik güvenliği protokollerinin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Özellikle 1979 yılında yaşanan Fastnet faciası sonrası offshore yarış güvenlik standartları yeniden tanımlanmıştır.

Rota ve süre bilgisi

Yarış 27 Temmuz 2025’te İngiltere’nin Cowes/Isle of Wight limanından başlayacak. Ekiplerin 5 ila 6 gün içinde tamamlaması beklenen yarışın toplam uzunluğu 695 deniz milidir. Rota şu şekilde ilerlemektedir:

• Solent Boğazı – İngiliz Kanalı – Celtic Denizi

• Fastnet Rock (İrlanda açıkları)

• İrlanda Denizi üzerinden Fransa’nın Cherbourg limanında finiş

Parkurun en zorlu etabı ise Fastnet Rock dönüşü sonrası gece saatlerinde karşı akıntılarla sert rüzgârın birleştiği bölgedir.

Ekipten duygular ve hedefler

Yarış öncesinde ekibin motivasyonu yüksek. Ekip üyeleri bu tarihi yarışta yer almanın anlamını şu sözlerle ifade ediyor:

“Bu sadece bir yarış değil; Türk bayrağını yelken dünyasının en prestijli parkurlarından birinde dalgalandırmak, geleceğe iz bırakmak.”

Takım Üyeleri:

Yiğit Eroğlu – Skipper, Dümenci

CVHR Dış Ticaret ve Lojistik A.Ş., Hedef Yelken Yelken Kulübü Kurucu Ortağı

Burak Bakar – Bowman, Pitman

Anadolu Sigorta Acentesi - Bakar Sigorta Yöneticisi & The Bodrum Cup Komite Üyesi

Nihat Karataş – Trimci, Teknik Sorumlu

Uçak Mühendisi, Airbus Performans ve İyileştirme Müdürü

İlke Şahin – Navigatör, Trimci

Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Kıdemli Müdürü

Yiğit Taban – Ana Yelken Trimcisi

Century 21 Alpha Emlak Brokeri ve Sahibi

Burçin Ergunt – Navigatör, Pitman

Kreatif Yönetmen

Doğukan Kandemir – 2. Dümenci, Trimci

Gemi Tasarımcısı ve Yelkenci, VMG Sails Kurucusu

Deniz Derin Bınaroğlu – 3. Dümenci, Bowman

Boğaziçi Üniversitesi – Uluslararası Ticaret Öğrencisi

Hakan Karakaplan – Taktik Destek (Kıyıdan Koç)

Profesyonel Yat Kaptanı

TurkishBank’tan yolculuğa anlamlı destek

Bu tarihi katılım, TurkishBank’ın desteğiyle gerçekleşiyor. TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, bu özel projeye ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:“Birleşik Krallık’ta 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ilk ve tek Türk bankası olarak, Türkiye’nin değerlerini kültür ve spor yoluyla uluslararası alanda temsil etmeyi önemsiyoruz. Rolex Fastnet Race gibi dünyanın en prestijli açık deniz yarışında, tamamı gönüllü Türk yelkencilerden oluşan ilk Türk takımının bayrağımızı dalgalandıracak olması bizim için gurur verici. Bu anlamlı ve tarihi yolculuğun ülkemizdeki tüm yelkencilere ilham vermesini diliyor, bu ikonik organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, ekibimize yürekten başarılar diliyoruz.”

Vizyon ve gelecek planları

Ekip, IRC sınıfında saygın bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Yarış sonrası ise Middle Sea Race ve Sydney–Hobart gibi uluslararası yarışlara katılmak istiyor. Amaç, sadece bireysel başarı değil; Türkiye’de açık deniz yarışçılığının gelişmesine katkıda bulunmak. Genç yelkencilere bu deneyimi aktarmak ve sürdürülebilir bir yarış kültürü oluşturmak da uzun vadeli hedefler arasında.Ekip, bu yolculukta yeni sponsorluk ve iş birliklerine açık olduğunu da belirtiyor.

İlham veren bir ekip hikâyesi

TurkishBank F35 Express TUR 818 ekibi; dış ticaret, havacılık, emlak, sigorta, yaratıcı endüstriler ve mühendislik gibi farklı alanlardan gelen, tamamı gönüllü yelkencilerden oluşuyor. Bu yarış için kişisel izinlerini alarak, bütçelerini ayarlayarak ve ailelerinden destek alarak bir araya geldiler. Bu birliktelik sadece bir yarış mücadelesi değil; aynı zamanda inanç, dayanışma ve ekip ruhunun hikâyesi.

Yarış öncesi hazırlıkların son aşamaları

Yarıştan önce ekip, hava tahminlerine dayalı rota stratejileri üzerine son toplantılarını yapıyor. Beslenme planları, vardiya çizelgeleri ve olası kriz senaryoları üzerinden geçiliyor. Gece seyri, karar alma ve psikolojik dayanıklılık gibi başlıklar da ekip içi hazırlıkların parçası.

Uluslararası tanınırlık ve ilgi

Ekip, Royal Ocean Racing Club (RORC) ve İngiltere’deki yelken çevrelerinden büyük ilgi görüyor. Start hattında “Finally a Turkish Team!” gibi destekleyici yorumlar alınırken, bu katılımın Türkiye’nin uluslararası yelken camiasındaki görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor.