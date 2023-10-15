11 yaşındaki milli sporcudan bir birincilik daha

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kasabasında düzenlenen organizasyona 109 sporcu katıldı.

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, çocuklar kategorisinde birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösterdi.

Karting yapmaya 2.5 yıl önce başlayan, katıldığı yarışlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 30'a yakın kupa kazanan 11 yaşındaki İskender Zülfikari, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olmayı hedefliyor.

İş insanı baba İsfendiyar Zülfikari ve hukukçu anne Deniz Zülfikari'nin ilk çocukları olan İskender Zülfikari, daha 3 yaşlarında otomobil ve otomobil sporlarına olan tutkusu keşfedildikten sonra, karting sporuna yönlendirildi. Bu alanda korkusuzluğuyla öne çıkan ve ilk yarışlardan itibaren turnuvalar genelinde büyük başarılar elde eden 11 yaşındaki pilot, bu başarılarını, ailesi ve hocalarının desteğiyle çok çalışarak Türkiye'den seçilen ilk Formula 1 pilotu olma başarısıyla taçlandırmak istiyor.