115 yıllık köklü futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu
Fransa'nın köklü kulüplerinden Ajaccio, iflas başvurusunda bulundu. Kulübün 13 milyon Euro'luk bütçe açığını kapatamamasından dolayı başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
115 yıllık kulüp, 13 milyon Euro'yu aşan borçlarını kapatamamasından dolayı iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kulüp iflas başvurusuyla ödemeleri durdurma ve tasfiye sürecine doğru gidiyor.
Kulüp, dernek olarak varlığını sürdürerek Ulusal 3 liginde oynamak istiyor.
