12 Dev Adam, 24 yıl sonra EuroBasket'te finalde

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan müsabaka, 12 Dev Adam'ın 94-68'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Milliler, bu skorla birlikte adını finale yazdırdı.

Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Milliler yarı finale nasıl geldi?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 8 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde Polonya'ya ve yarı finalde de Yunanistan'a üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını finale yazdırdı.

24 yıl sonra finaldeyiz

A Milli Takım, Yunanistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti aldı.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.