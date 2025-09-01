12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı

EuroBasket 2025'te Türkiye-Estonya maçı, millilerin üstünlüğüyle 84-64 skorla sona erdi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle başladı. Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae beşiyle parkede yer aldı.

12 Dev Adam, 84-64'lük skorla galip ayrıldı

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine oranla üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64'lük skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya'da ise Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.