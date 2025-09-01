  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. 12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
Takip Et

12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı

EuroBasket 2025'te mücadele eden 12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 84-64 mağlup eden Milli Takım turnuvada 4'te 4 yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
Takip Et

EuroBasket 2025'te Türkiye-Estonya maçı, millilerin üstünlüğüyle 84-64 skorla sona erdi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle başladı. Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae beşiyle parkede yer aldı.

12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı - Resim : 1

12 Dev Adam, 84-64'lük skorla galip ayrıldı

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13'lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine oranla üstün oyununu devam ettiren Türkiye, soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden 84-64'lük skorla galip ayrıldı.

12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı - Resim : 2

Ay-yıldızlılar 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya'da ise Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.

 

Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacakKadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacakGündem

 

Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü! Peki, 'ekonomik büyüme' nasıl hesaplanır?Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü! Peki, 'ekonomik büyüme' nasıl hesaplanır?Ekonomi

 

Spor
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu
Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı
Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı
ATV yarışçısı Hasan Yatgın, yarışta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
ATV yarışçısı Hasan Yatgın, yarışta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti