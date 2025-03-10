12 Türk sporcuya doping cezası verildi: Rıza Kayaalp de aralarında
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, 12 Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı.
Doping cezası alan sporcular şöyle:
Halter: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)
Güreş: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)
Boks: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)
Öte yandan halterde Türk sporculara, Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği ifade edildi.