145 yıllık futbol kulübü ikinci kez iflas etti

Fransa futbolunun en köklü kulüplerinden Bordeaux, son yıllarda yaşadığı mali krizle Avrupa futbolunun en dramatik çöküş hikâyelerinden birine imza attı.

Altı kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ile Alain Giresse gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran kulüp, 25 Temmuz 2024'te iflas başvurusunda bulunarak profesyonel statüsünü kaybetti.

Ulusal şampiyonalardan men edilecek

L'equipe'nin haberine göre İngiliz yatırım fonu Sparta, gelecek sezonu finanse etmek için gereken 10 milyon Euro'yu toplayamadığı için çekiliyor. Temyiz komitesinin bu Çarşamba günü Bordeaux'nun ulusal şampiyonalardan men edilmesini onaylaması bekleniyor.

Çöküşün temelleri yıllar öncesine dayanıyor

Kulübün yaşadığı mali çöküşün temelleri ise yıllar öncesine dayanıyor. COVID-19 salgınıyla birlikte maç günü gelirlerinin büyük ölçüde azalması, Fransız futbolunun yayın hakları ortağı Mediapro'nun iflas etmesi ve televizyon gelirlerinin kesintiye uğraması Bordeaux'yu ağır bir ekonomik darboğaza sürükledi. Bu süreçte kulübün sahibi King Street'in finansal desteğini çekmesiyle kriz daha da derinleşti. 2021 yılında kulübü Gérard Lopez devralsa da beklenen toparlanma gerçekleşmedi.

Sahadaki kötü sonuçlar da ekonomik sorunları büyüttü. Bordeaux, 2021-22 sezonunda Ligue 1'i son sırada tamamlayarak küme düştü. Mali kriterleri karşılayamayan kulüp, Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG tarafından idari yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Sonraki yıllarda yeni yatırımcı arayışları sonuçsuz kalırken, kulübün borç yükü sürdürülemez seviyeye ulaştı.

Temmuz 2024'te Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group ile yürütülen satın alma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Bordeaux yönetimi iflas başvurusu yaptı. Bu karar, kulübün profesyonel statüsünü otomatik olarak kaybetmesine neden olurken futbolcu sözleşmeleri feshedildi ve altyapı akademisi faaliyetleri de durduruldu. Aynı süreçte DNCG tarafından National 2'ye düşürülen kulüp, amatör statüde yeniden yapılanma sürecine girdi.

Borç yükünü azaltmak amacıyla ticaret mahkemesinin gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine giren Bordeaux, alacaklılarla uzun vadeli anlaşmalar yaparak ayakta kalmaya çalıştı. Kulübün hedefi, mali yapısını yeniden güçlendirerek profesyonel futbol ligelerine geri dönebilmek olarak açıklandı.

Bir dönem Laurent Blanc yönetiminde 2008-09 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan, Avrupa kupalarında ses getiren başarılara imza atan Bordeaux'nun yaşadığı bu düşüş, modern futbolda kötü mali yönetimin en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bir zamanlar Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olan bordo-mavililer, bugün yeniden eski günlerine dönebilmek için amatör liglerden yükselme mücadelesi veriyor.