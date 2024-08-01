1.5 saatte iki olimpiyat rekoru kırdı

Son dünya rekortmeni Fransalı yüzücü Leon Marchand 2024 Paris Olimpiyatları'nda rekor kırmaya devam ediyor. 22 yaşındaki sporcu 1.5 saatlik arayla yapılan iki yarışta olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen ilk yarış erkekler 200 metre kelebek finali oldu. Leon Marchand 1.51.21'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Macar Kristof Milak'a (1.51.25) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Bu disiplinde Macar Kristof Milak 1.51.75'le gümüş, Kanadalı Ilya Kharun da 1.52.80'le bronz madalyanın sahibi oldu. Ardından 200 metre erkekler kurbağalama finalleri yapıldı.

Marchand bu yarışta da 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Avustralyalı Zac Stubblety-Cook 2.06.79'la gümüş, Hollandalı Caspar Corbeau 2.07.90'la bronz madalya elde etti.

Marchand önceki gün de 400 metre bireysel karışıkta yüzme efsanesi Michael Phelps'in rekorlarını tarihe gömerek altın madalyayı almıştı.