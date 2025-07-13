16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı finalde
16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
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16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve finale yükseldi.
Milliler, yarı final mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü müsabakada İtalya'yı 3-2 (17-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-6) mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Çekya-Polonya maçının galibi ile final oynayacak.
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