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16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı finalde

16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber Merkezi
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16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı finalde
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16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve finale yükseldi.

Milliler, yarı final mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü müsabakada İtalya'yı 3-2 (17-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-6) mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Çekya-Polonya maçının galibi ile final oynayacak.

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