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16 yıl sonra bir ilk! Öznur Cüre Girdi'den altın madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, 16 yıl aradan sonra Türkiye'ye para okçulukta altın madalya kazandırdı. Girdi şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi
AA
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16 yıl sonra bir ilk! Öznur Cüre Girdi'den altın madalya
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Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Gözyaşlarını tutamadı

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

16 yıl sonra para okçulukta altın madalya

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.

Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:

Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı.

Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

 

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