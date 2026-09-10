18 yıl sonra ilk maç! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İtalya ekibi Roma'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada Cristante atarken Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Brown kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona birer puanla başladı.

Devler Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Roma ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.