1800 sporcu Kaçkar Dağları’nın zirvesine koşacak

RİZE-EKONOMİ

Dünyanın dört bir yanından gelecek 1.800 sporcuyu Rize’de bir araya getirecek etkinlik, Türkiye’nin küresel ultra trail sahnesindeki yerini güçlendirmeyi ve bölgenin spor turizmine kalıcı bir değer kazandırmayı hedefliyor. Zorlu parkurları ve eşsiz doğasıyla Kaçkar by UTMB®, sporculara unutulmaz bir deneyim sunarken, Karadeniz’in zirvesini dünya çapında bir ultra trail buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayacak ve 50K ile 20K kategorilerinde koşulacak. Organizasyon komitesi, güvenliği her zaman öncelikli ilke kabul ederek, yüksek rakımlarda etkili olan yoğun kar yağışı ve devam eden çığ tehlikesi nedeniyle bu yıl Kaçkar 100K parkurunun gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Katılımcılar, 50K ve 20K parkurlarında Kaçkar Dağları’nın tarihi yaylaları ve eşsiz doğal güzellikleri arasında hem dayanıklılıklarını sınayacak hem de sporun coşkusunu yaşayacak.

“Kaçkar by UTMB turizm geleceği için bir köşe taşıdır”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş “Rize, bir tarım ve özellikle de çay şehri. Türkiye’deki toplam çay üretiminin yüzde 70’ini karşılayan bir şehir olarak spor turizmine yönelme fikri, ortak aklın ürünü oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, değerli genel müdürümüzün emeği ve Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bir Spor Turizmi Çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Kaçkar Dağları’nda doğa sporlarının geliştirilmesi en önemli gündemlerden biriydi. Ultra trail ve ultra maratonlar da bu başlıklar arasında yer aldı ve UTMB organizasyonu bu şekilde gündemimize geldi.

Yaklaşık sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından UTMB’nin Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi. Ayder merkezli çalışmalarla bu organizasyonu şehrimize kazandırdık. 2025–2030 yılları arasında Rize, Çamlıhemşin ve Ayder özelinde UTMB World Series etaplarına ev sahipliği yapacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz.

Kaçkar by UTMB® yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda şehrimizin turizm geleceği için bir köşe taşıdır. Bu yarış, Kaçkar Dağları ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesi adına tarihi bir adımdır. İnanıyorum ki misafirlerimiz güzel hatıralarla ayrılacak ve Rize’nin eşsiz doğasını dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, organizasyonun başarıyla geçmesini temenni ediyorum.”

Kaçkar Dağları bu özelliklerin tamamını taşıyor

CEO UTMB Group Frédéric Lénart, “Kaçkar by UTMB®’nin ilk edisyonunda burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Burası, doğası ve kültürel zenginlikleriyle UTMB World Series için çok özel bir lokasyon. Türkiye, benzersiz doğası ve hızla gelişen spor kültürüyle bu serinin önemli bir parçası olacak. UTMB olarak yeni bir destinasyon seçerken üç temel kriter arıyoruz: bölgenin doğasıyla destansı bir yarışa ev sahipliği yapabilmesi, sporculara unutulmaz bir deneyim sunabilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek vaat etmesi. Kaçkar Dağları bu özelliklerin tamamını taşıyor.

Trail koşusu dünyada her yıl yaklaşık %12 büyürken Türkiye’de bu oran %40 seviyesinde. Türkiye’de güçlü ve hızlı büyüyen bir koşu topluluğu var. Biz de bu potansiyeli görerek Kaçkar’ı seçtik. Amacımız sadece bir yarış düzenlemek değil, aynı zamanda bölgede kalıcı bir spor ekosistemi oluşturmak. Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen bölge halkına destek olmak üzere UTMB Cares fonu kapsamında 10.000 Euro katkı sağlıyoruz. Güvenlik önlemleri ve yerel iş birliği sayesinde bu organizasyonu hayata geçirebildik.

1.800’den fazla sporcunun yer aldığı bu özel organizasyonda katılımcıların üçte ikisi Türk, üçte biri yabancı atletlerden oluşuyor. Ayrıca %32 kadın katılımı var ki bu bizim için gurur verici bir oran. Tüm sporcuların unutulmaz bir deneyim yaşayacağına inanıyoruz. Kaçkar by UTMB®, hem Türkiye hem de dünya spor turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.”

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Bu tür uluslararası organizasyonları hem şehrimizin tanıtımı hem de kültürel ve sosyal değerlerimizin uluslararası arenada görünür kılınması açısından çok kıymetli buluyoruz. Tarihi ve doğal güzelliklerimizin, kültürel mirasımızın ve Rize’nin sosyal yapısının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak her adım bizler için büyük önem taşıyor. Rize’mizin, Çamlıhemşin’imizin ve Kaçkarlar’ın UTMB kapsamında seçilmiş olması ve bu koşunun burada gerçekleştirilecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Doğanın zaman zaman tehdit olarak görülebilecek unsurları; dağlar ya da yoğun yağışlar, böylesi etkinliklerle aslında bir fırsata dönüşmekte ve insanlara eşsiz güzellikleri keşfetme imkânı sunmaktadır. Kaçkar by UTMB® de bu anlamda Rize için önemli bir fırsattır.”

Zorlu parkur unutulmaz deneyim

Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl, “Geçtiğimiz hafta yaşanan zorlu koşullara rağmen tüm yerel yönetimlerin ve paydaşların desteğiyle bugün buradayız. Açık yüreklilikle söylemek isterim ki sizler bu organizasyonu adeta kurtardınız. Gösterdiğiniz özveri ve hızlı müdahaleler olmasaydı, bu yarışın gerçekleşmesi mümkün olmayabilirdi.

Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğası ve zenginlikleriyle hazırlanan parkur, UTMB World Series ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Sporcularımızdan aldığımız geri bildirimler, parkurun hem zorluğu hem de güzelliğiyle onlara unutulmaz bir deneyim yaşattığını gösteriyor.

İnanıyoruz ki Kaçkar by UTMB®, sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da sporcuların heyecanla beklediği, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların keyifle koştuğu bir destinasyon olacak.”