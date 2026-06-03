2002 Dünya Kupası efsanelerinden 2026 A Milli Futbol Takımına mesaj: Tarih yazma fırsatınız var

Trendyol’un, resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu öncesinde düzenlediği “Ay Yıldızlı Efsaneler” buluşması, 2002 Dünya Kupası’nın üç unutulmaz ismini sporseverlerle bir araya getirdi. İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala; 2002’de yakalanan takım ruhunu, milli formanın anlamını ve bugünkü jenerasyonun potansiyelini değerlendirdi.

2002 Dünya Kupası’nda Türkiye’ye tarihi bir gurur yaşatan İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, yeni nesil oyunculara milli formayla yaşadıkları her anın değerini bilmeleri çağrısında bulundu. İlhan Mansız, genç oyuncuların çok değerli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Başarı ve gurur ömür boyu sürüyor” dedi. Mansız, 2002 başarısının değerini yıllar geçtikçe daha iyi anladıklarını belirterek, “Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil, takım olmak kazandırıyor” mesajını verdi.

Rüştü Reçber ise A Milli Takım’ın genç, dinamik ve enerjik yapısına dikkat çekerek, “Anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında girme şansları var” ifadelerini kullandı.

Ümit Davala da bugünkü jenerasyonun üst düzey bireysel yeteneklere sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin büyük başarılara dönüşmesi için devamlılığın önemini vurguladı. Davala, “Koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli” dedi.

2002’den bugüne unutulmayan anlar konuşuldu

Buluşmada 2002 Dünya Kupası’nın hafızalara kazınan anları da yeniden gündeme geldi. İlhan Mansız, Roberto Carlos’a attığı unutulmaz gökkuşağı çalımının ilk kez o maçta ortaya çıkmadığını, o dönemde sosyal medya olmadığı için daha önce attığı benzer çalımların bugünkü kadar görünür olmadığını anlattı.

Ümit Davala, turnuvayla özdeşleşen Mohawk saç modelinin bir imaj çalışmasından çok, ilk 11’e girebilmek için yaptığı bir hamle olduğunu söyledi. Rüştü Reçber ise göz altındaki boyanın estetik bir tercih değil, stat ışıklarının gözünü almasını önlemek için Güney Koreli doktorların tavsiyesiyle kullanılan sağlık amaçlı bir uygulama olduğunu aktardı.

Kenan Yıldız ve Arda Güler’i iyi izleyin

Üç efsane isim, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu değerlendirirken bugünkü jenerasyonun yüksek potansiyeline dikkat çekti. İlhan Mansız, Kenan Yıldız’dan büyük bir başarı beklediğini söylerken, Arda Güler’i oyunu okuyabilen, arkadaşlarının ne yapacağını öngörebilen bir “maestro” olarak tanımladı.

Mansız, Reçber ve Davala, 2002’deki başarının temelinde takım olma duygusu, inanç ve mücadele azminin yer aldığını belirterek, aynı ruhun yeni jenerasyon için de güçlü bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Trendyol’dan A Milli Takımına destek

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, 2002 Dünya Kupası’nın Türk futbol tarihinde yalnızca sportif bir başarı değil, milyonları aynı heyecanda buluşturan bir gurur hikâyesi olduğunu belirtti. Şahin, “2002’nin efsane isimleriyle bir araya geldiğimiz Ay Yıldızlı Efsaneler buluşmamızda, geçmişin ilhamını bugünün heyecanı ve geleceğe duyduğumuz inançla bir araya getirdik. Trendyol olarak, resmi sponsoru olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 24 yıllık aranın ardından, milli takımımızın Dünya Kupası’nda bir kez daha tarih yazacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de doğup bugün 36 ülkeye ulaşan Trendyol, sporun global sahnesinde yer alan bir Türk markası olarak yoluna devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği kapsamında Milli Takımlar’ın resmi sponsoru, Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru olan Trendyol, Türk futboluna katkı sağlıyor. Daha önce UEFA EURO 2024’ün tek Türk partneri olan Trendyol, Dünya Kupası yolculuğunda da milli takımın yanında yer alıyor.

Trendyol, voleybolda TVF ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olarak Türkiye’yi desteklemeye devam ediyor; Fabrika Voleybol Okulları ile çocukların sporla tanışmasına katkı sağlıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birlikleriyle milli sporcuların yanında yer alan Trendyol, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Resmi E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak bu unvanı alan ilk Türk markası oldu. Basketbolda EuroLeague Final Four sponsorluğu ile Avrupa’nın en üst düzey organizasyonunda da yer alan Trendyol, Türk sporunun global görünürlüğünü çok boyutlu şekilde destekliyor.