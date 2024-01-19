2023-2024 Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan takvime göre ara transfer dönemi bitiş tarihi belli oldu. Dev takımların kadrolarında değişiklik yaptığı ara transfer dönemi 11 Ocak 2024’te başlamıştı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimine göre 11 Ocak 2024’te başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat 2024'te bitecek.