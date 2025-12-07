2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!
Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, şampiyon oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlandı.
Son yarışa 12 puanlık avantajla başlayan Lando Norris, Abu Dabi GP'sini 3. sırada tamamladı ve 423 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.
Son yarış öncesi 396 puana sahip olan Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı ve 421 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.
17 yıl sonra bir ilk
Böylece 17 yıl sonra bir McLaren pilotu şampiyon olmayı başardı.
Sezonun ortasında şampiyonluk yarışında 104 puan geriye düşen Hollandalı pilot, son yarışlarda çok iyi performans gösterse de Norris'in 2 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kıl payı kaybetti.
Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışında 3. sırada kaldı.
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix, Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleşti.
Yarışın startında Max Verstappen birinciliğini korurken, ilk turda Oscar Piastri, takım arkadaşı Lando Norris'i geçti ve 2. sıraya yükseldi.
17. turda Norris, pite girdi ve 9. sırada çıktı. Norris, birkaç tur içinde önündeki araçları geçerek 4. sıraya yükseldi.
23. turda Norris, Tsunoda'yı geçerek 3. sıraya yükselirken; Max Verstappen ise pite girerek Piastri'nin arkasında 2. çıktı.
Tsunoda'yı dışarıdan geçen Norris incelemeye alındı ancak herhangi bir ceza çıkmadı.
41. turda Norris, pite girerken Max Verstappen ise Oscar Piastri'yi geçerek yarış liderliğini tekrar aldı.
42. turda pite giren Piastri, Norris'in önünde piste çıktı.
Pilotlar sıralamasında oluşan puan durum:
1- Lando Norris
2- Max Verstappen
3- Oscar Piastri
Abu Dabi Grand Prix'si sonuçları:
1- Max Verstappen
2- Oscar Piastri
3- Lando Norris
4- Charles Leclerc
5- George Russell