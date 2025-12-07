  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!
Takip Et

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, şampiyon oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!
Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlandı.

Son yarışa 12 puanlık avantajla başlayan Lando Norris, Abu Dabi GP'sini 3. sırada tamamladı ve 423 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.

Son yarış öncesi 396 puana sahip olan Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı ve 421 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.

17 yıl sonra bir ilk

Böylece 17 yıl sonra bir McLaren pilotu şampiyon olmayı başardı.

Sezonun ortasında şampiyonluk yarışında 104 puan geriye düşen Hollandalı pilot, son yarışlarda çok iyi performans gösterse de Norris'in 2 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kıl payı kaybetti.

Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışında 3. sırada kaldı.

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix, Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleşti.

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris! - Resim : 1

Yarışın startında Max Verstappen birinciliğini korurken, ilk turda Oscar Piastri, takım arkadaşı Lando Norris'i geçti ve 2. sıraya yükseldi.

17. turda Norris, pite girdi ve 9. sırada çıktı. Norris, birkaç tur içinde önündeki araçları geçerek 4. sıraya yükseldi.

23. turda Norris, Tsunoda'yı geçerek 3. sıraya yükselirken; Max Verstappen ise pite girerek Piastri'nin arkasında 2. çıktı.

Tsunoda'yı dışarıdan geçen Norris incelemeye alındı ancak herhangi bir ceza çıkmadı.

41. turda Norris, pite girerken Max Verstappen ise Oscar Piastri'yi geçerek yarış liderliğini tekrar aldı.

42. turda pite giren Piastri, Norris'in önünde piste çıktı.

Pilotlar sıralamasında oluşan puan durum:

1- Lando Norris

2- Max Verstappen

3- Oscar Piastri

Abu Dabi Grand Prix'si sonuçları:

1- Max Verstappen

2- Oscar Piastri

3- Lando Norris

4- Charles Leclerc

5- George Russell

Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktıGençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktıSpor
Spor
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevinden istifa edebilir
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevinden istifa edebilir
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu