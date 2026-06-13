2026 Dünya Kupası seyahatlerinde sağlık maliyetleri sigortayı öne çıkarıyor

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde, futbolseverlere yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda çok yönlü, uzun soluklu bir seyahat deneyimi de sunacak. Farklı ülkeleri ve şehirleri kapsayan bu büyük organizasyon, seyahat planlamasını her zamankinden daha kritik hale getirirken, olası risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini de artırıyor.

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, Dünya Kupası gibi geniş kapsamlı uluslararası organizasyonlarda seyahat sigortasının yalnızca bir tercih değil, önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Turnuva süresince taraftarların birden fazla ülkeye geçiş yapacağını hatırlatan Yalın Kılıç, bu tür seyahatlerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve operasyonel aksaklıkların planları sekteye uğratabileceğine dikkat çekti: “Böylesine kapsamlı bir organizasyonda seyahat edenlerin yalnızca maç programlarını değil, olası riskleri de planlaması gerekiyor. Seyahat sağlık sigortası, bu noktada devreye girerek yolculuğun kesintisiz ve güvenli şekilde devam etmesine katkı sağlar.”

"Çok boyutlu koruma"

Seyahat sağlık sigortasının yalnızca sağlık harcamalarını kapsayan dar bir ürün olmadığını belirten Yalın Kılıç, kapsamın oldukça geniş olduğuna dikkat çekti. Buna göre sigorta, seyahat sırasında meydana gelebilecek hastalık ve kazalara bağlı tedavi süreçlerinden acil tıbbi nakil ve ülkeye geri dönüş organizasyonlarına kadar birçok başlıkta güvence sunuyor.

Bunun yanı sıra, özellikle Dünya Kupası gibi yoğun uçuş trafiğinin olduğu dönemlerde bagaj kaybı, uçuş gecikmesi veya seyahatin iptali gibi durumların da poliçe kapsamına dahil edilebildiğini ifade eden Kılıç, “Seyahat sigortası, yalnızca sağlık risklerini değil, seyahatin bütününü etkileyebilecek aksaklıklara karşı da koruma sağlar” diye konuştu.

Çoklu ülke seyahatlerinde kritik rol

Kuzey Amerika’da sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetlerine dikkat çeken Yalın Kılıç, özellikle bu bölgeye yapılan seyahatlerde sigortanın öneminin daha da arttığını belirtti. Dünya Kupası özelinde düşünüldüğünde, farklı ülkeler arasında geçiş yapan yolcuların karşılaşabileceği dil, organizasyon ve sağlık sistemi farklılıklarının da önemli bir risk unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Kılıç, “Yabancı bir ülkede sağlık hizmetine erişim, doğru hastaneyi bulma veya süreçleri yönetme gibi konular ciddi bir organizasyon gerektirir. Seyahat sigortası kapsamında sunulan asistans hizmetleri, bu süreci profesyonel şekilde yöneterek sigortalının yükünü önemli ölçüde hafifletir” dedi.

“Planın bir parçası olmalı”

Seyahat sigortasının çoğu zaman son aşamada düşünülen bir kalem olduğunu ancak bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini vurgulayan Yalın Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya Kupası gibi global organizasyonlar, uzun süreli ve çok aşamalı seyahatleri beraberinde getiriyor. Bu tür planlamalarda sigorta, bir ‘ekstra’ değil, seyahatin temel bir parçası olarak konumlandırılmalı. Doğru kurgulanmış bir poliçe, beklenmedik durumlarda hem maddi hem operasyonel anlamda güçlü bir güvence sağlar.”