2026 Dünya Kupası'nda her devrede üçer dakikalık zorunlu su molası verilecek

2026 Dünya Kupası’ndaki tüm karşılaşmalarda her devrede üçer dakikalık zorunlu su molası uygulanacak.

FIFA, bu uygulamanın “oyuncu sağlığını önceliklendirmek” amacıyla hayata geçirildiğini ve tüm maçlarda, hava koşulları ne olursa olsun geçerli olacağını açıkladı.

Kararın, tüm takımlar için eşit şartların sağlanması amacıyla alındığı vurgulandı. Buna göre hakemler, her iki devrede de 22. dakikada oyunu durdurarak futbolcuların su içmesine imkân tanıyacak.

Haziran ve Temmuz 2026’da ABD, Kanada ve Meksika’daki farklı şehirlerde düzenlenecek turnuva öncesinde uzmanlar, yüksek sıcaklıklar, orman yangınları ve hatta kasırgaların oyuncular, taraftarlar ve stadyum çalışanları için ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Yüksek riskli bölgeler

“Football for the Future” ve “Common Goal” adlı baskı gruplarının hazırladığı Tehlikedeki Sahalar raporuna göre, Dünya Kupası’nda kullanılacak 16 statyumdan 10’u aşırı sıcaklık stresi açısından “çok yüksek riskli” bölgelerde yer alıyor.

Geçtiğimiz haziran-temmuz aylarında oynanan Kulüpler Dünya Kupası da aşırı sıcaklar nedeniyle futbolcular ve teknik direktörlerden yoğun tepki almıştı.

Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, turnuvada oynadığı bir maçta kendini “baş dönmesi yaşayacak kadar kötü” hissettiğini ve koşulların “son derece tehlikeli” olduğunu söylemişti.

Geçen hafta İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel de, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yedek oyuncularını maç sırasında soyunma odasında tutmayı düşünebileceğini açıklamıştı.

Sadeleştirilmiş versiyonu

FIFA ise yeni uygulamanın, daha önce Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere bazı turnuvalarda kullanılan su molalarının “Daha sadeleştirilmiş ve standartlaştırılmış bir versiyonu” olacağını belirtti.

Daha önce su molaları, yalnızca sıcaklık 32 derecenin üzerine çıktığında her devre için zorunlu hale geliyordu.

Sıcak hava koşulları, 2026 Dünya Kupası’nda 13 farklı başlama saati planlanmasının da başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Turnuvanın baş organizasyon sorumlusu Manolo Zubiria, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Maçların nerede oynandığına, çatısı olup olmadığına ya da sıcaklığa bakılmaksızın, her karşılaşmada üç dakikalık su molası olacak. Bu süre, her iki devrede de düdükten düdüğe tam üç dakika olarak uygulanacak.

Elbette 20 ya da 21. dakikada bir sakatlık durumu yaşanır ve oyun durmuş olursa, bu durum sahada hakemle birlikte anlık olarak çözüme kavuşturulacak.”