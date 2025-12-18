2026 Dünya Kupası’nda rekor ödül: Türkiye ne kadar kazanacak?

FIFA, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.

2026 Dünya Kupası'ndaki ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvaya göre yüzde 50 arttı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar, üçüncü ise 29 milyon dolar kazanacak.

2026 Dünya Kupası için açıklanan ödüller

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8. sıra: 19 milyon dolar

9-16. sıra: 15 milyon dolar

17-32. sıra 11 milyon dolar

33-48. sıra: 9 milyon dolar

(Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak)

Milli takım ne kadar kazanacak?

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak A Milli Takım, turnuvada yer alması halinde en az 10.5 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

Milli takım katılım bedeli olarak 1.5 milyon dolar, performans ödülü olarak en az 9 milyon dolar kazanacak.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off'unda ilk olarak Romanya ile karşılacak. Milli takım bu turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde mücadele edecek.