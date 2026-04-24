23 Nisan’da 23 şehir, tek pedal: İstanbul etabı İDO ile buluştu

Etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te Sirkeci İDO İskelesi’nde başladı. Buluşmanın ardından, Sirkeci-Maltepe hattında keyifli bir vapur yolculuğu gerçekleştirildi ve etkinlik Maltepe Sahili’nde yapılan bisiklet turuyla devam etti.

Çocukların güvenle ve keyifle bisiklet kullanabileceği bir ortam sunulan etkinlikte, aileler de bu özel güne katılarak bayram coşkusunu birlikte yaşadılar. Etkinlik boyunca İDO, katılımcılara çeşitli sürprizler, çekilişler ve hediyeler hazırladı.

Bisikletliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, çocuklara spor sevgisi aşılamayı ve çevre dostu ulaşım bilincini artırmayı amaçlıyor. İDO yetkilileri, 23 Nisan’ın ruhunu yansıtan bu etkinlikle çocuklara unutulmaz anılar yaşatmayı başardılar.

Bisiklet Derneği’nin 23 Nisan’a özel İDO ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği Bisiklet Gezisi Van’dan Aydın’a eş zamanlı 23 şehirde gerçekleştirildi.