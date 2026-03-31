24 yıllık hasret sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'nda!
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
AMilli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaştı. A Milli Takım, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye'nin golünü 53'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti aldı ve 24 yıllık hasrete son verdi.
Milliler, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.