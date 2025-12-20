3 golle 3 puan: Fenerbahçe maç fazlasıyla lider koltuğunda

Fenerbahçe Süper Lig’in ilk devresini 39 puanla tamamladı.

İlk yarıdan notlar



27. dakikada sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercan’a uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Duran’dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio’ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

37. dakikada Asensio’nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran’ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.

İkinci yarıdan notlar



48. dakikada Draguş’un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar’ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.

75. dakikada Asensio’nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Taşkın İlter dk. 86), Draguş (Sadia dk. 86), Yalçın Kayan (Ampem dk. 66), Kerem Demirbay (Baran Ali Gezek dk. 86), Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Umut Meraş, Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Szymanski dk. 82), Fred (Bartuğ Elmaz dk. 89), Asensio (Haydar Karataş dk. 89), Talisca (Oğuz Aydın dk. 66), Kerem Aktürkoğlu (Yiğit Efe Demir dk. 81), Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34), Duran (dk. 75) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Taşkın İlter (Eyüpspor), Domenico Tedesco (Teknik Direktör), Mert Müldür (Fenerbahçe)