3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği bildirildi.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın talimatlara aykırı hareketi ve belgelerin haksız kullanımı nedenleriyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Corendon Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın ile Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin'in de kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

1. Lig'den ise Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor, Göztepe, Adanaspor, Altay ve Eyüpspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.