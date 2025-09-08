  1. Ekonomim
3 takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç edildi

1. tur eleme maçlarına katılmayan Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndan ihraç edildi.

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

PFDK’dan çankırı, afyonspor ve diyarbekirspor’a ziraat türkiye kupası’ndan ihraç cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

