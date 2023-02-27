3 Türk takımı, Avrupa'da mücadele edecek

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank Avrupa'da sahne alacak.

Takımların tur şansları

Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek.

Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları’nın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

Türk Hava Yolları, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

​​​​​​​VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.

Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

VakıfBank, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk edecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Fenerbahçe Opet, rakibine 3-2 mağlup olması halinde turu geçecek rakip altın set belirleyecek. Fenerbahçe Opet'in rakibine 3-0 veya 3-1’lik mağlup olması halinde ise turu geçen taraf Polonya temsilcisi olacak.

Maç programı şu şekilde: