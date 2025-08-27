  1. Ekonomim
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Tütün İskelesi önünde verdi.

Samsun'da 4 gün 4 etap olarak gerçekleşecek yarışmada bisikletçiler, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçesini geçerek Çarşamba ilçesinde birinci günün etabını tamamlayacak. Yarışmaya 23 ülkeden 109 bisikletçi katıldı.3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı - Resim : 1

Bisikletçiler, Samsun'un Terme, Salıpazarı, Ladik, Havza, Vezirköpü, Asarcık, Kavak, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgelerini tur atarak 4 etabı tamamlayacak. Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başladığı Tütün İskelesi'nde sona erecek.

Samsun Vali Yardımcısı Bozdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl yarışmanın amacının "dumansız hayat" mottosu olduğunu söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek yarışmayla Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı planladıklarını anlatan Bozdemir, "Aynı zamanda Samsun'un tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun puanlı bir yarışmasıdır. 23 ülkeden 5 kıtadan 109 yarışmacı katıldı. Bu büyük bir başarıdır." diye konuştu.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı ise yarışmaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

