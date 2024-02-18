38. Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbolda 38. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bugün Konya'da finalde karşı karşıya geldi. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan final karşılaşması, saat 15.30'da başladı.

Finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe’nin 8’inci kupası

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazandı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, şampiyonluğa ulaşamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, 2019'da Anadolu Efes'e, 2020'de de Darüşşafaka'ya üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes’in 12 kupası bulunuyor

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Kupada 16 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Lacivert-beyazlı ekip, en son 2021-2022 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 12. kupasını müzesine götürdü.