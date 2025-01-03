4 büyüklerden 'Ferdi Tayfur' paylaşımı! "Milyonların sevgilisiydi"

Arabesk müziğinin ünlü ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ferdi Tayfur'un cenazesi Cumartesi günü saat 09.00'da İstanbul'a getirilecek. Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek. İkindi namazına müteakip Emirgan Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Tayfur, Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek.

Tayfur'un ölümüyle ilgili 4 büyüklerden de paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş: Türk müziğinin efsane isimlerinden, milyonların sevgilisi değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Trabzonspor: Türk müziğinin duayenlerinden, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dileriz.