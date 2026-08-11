4 büyüklerin finansal tablosu belli oldu: İşte KAP’a bildirilen kâr ve zarar rakamları
Türk futbolunun dört devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki mali dönem faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borsada işlem gören futbol şirketlerinin yıllık finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı.
Açıklanan verilere göre dört şirket arasında kâr elde eden tek yapı Galatasaray Sportif AŞ oldu. Sarı-kırmızılı şirket, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemde 871 milyon lira kâr bildirdi.
Süper Lig devleri zarar açıkladı
En yüksek zarar ise 4 milyar 180 milyon lirayla Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından açıklandı. Trabzonspor Sportif AŞ 1 milyar 980 milyon lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ise 1 milyar 330 milyon lira zarar etti.
Şirketlerin açıkladığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe: 4 milyar 180 milyon lira zarar
Trabzonspor: 1 milyar 980 milyon lira zarar
Beşiktaş: 1 milyar 330 milyon lira zarar
Galatasaray: 871 milyon lira kâr