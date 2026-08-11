4 büyüklerin finansal tablosu belli oldu: İşte KAP’a bildirilen kâr ve zarar rakamları

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borsada işlem gören futbol şirketlerinin yıllık finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı.

Açıklanan verilere göre dört şirket arasında kâr elde eden tek yapı Galatasaray Sportif AŞ oldu. Sarı-kırmızılı şirket, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemde 871 milyon lira kâr bildirdi.

Süper Lig devleri zarar açıkladı

En yüksek zarar ise 4 milyar 180 milyon lirayla Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından açıklandı. Trabzonspor Sportif AŞ 1 milyar 980 milyon lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ise 1 milyar 330 milyon lira zarar etti.

Şirketlerin açıkladığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 4 milyar 180 milyon lira zarar

Trabzonspor: 1 milyar 980 milyon lira zarar

Beşiktaş: 1 milyar 330 milyon lira zarar

Galatasaray: 871 milyon lira kâr