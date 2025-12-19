4 gün önce istifa etmişti: Gaziantep FK'da sürpriz Burak Yılmaz gelişmesi

Trendyol Süper Lig'de devre arasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

16. haftada Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada görevini iki hafta sonra bırakacağını belirtmişti ancak daha sonra yönetimle görüşen genç çalıştırıcı istifasını sunarak takımdan ayrılmıştı.

Yeniden anlaşma sağlandı

Ayrılık kararının ardından 4 gün sonra Gaziantep FK, Burak Yılmaz'la yeniden anlaştı. beIN Sports'ta yer alan habere göre, yapılan görüşmelerin ardından Gaziantep ekibi Burak Yılmaz'la yeniden anlaşma sağladı. Burak Yılmaz ve ekibinin 19 Aralık Cuma günü şehre geleceği ifade edildi.

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK kariyeri

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti.

Gaziantep FK'daki ilk 3 maçını kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlarken sonraki 7 maçlık dönemde tek galibiyet alabildi.

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'da 16 maçta sahaya çıkarken 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Süper Lig'de 16 hafta sonunda 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.