5 gollü maçta kazanan Galatasaray

Galatasaray’ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan’dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe’yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk etti. Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da karşılaşmayı tribünden takip etti. Bugün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Leao, bayrak dalgalandırdı ve üçlü çektirdi.

İlk yarıdan notlar



12. dakikada sol kanattan Jakobs’un ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışı sağ çaprazda Sara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

16. dakikada sol taraftan Janderson’un uzun kullandığı taç atışında, Malcom Bokele’nin altıpas üzerinden kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Andre Henrique’nin ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası arka direğe açılan top, Miroshi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Lemina’ya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 0-1

32. dakikada sağ kanattan Sallai’nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Lemina’dan önce savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı gerisindeki Sara’da kaldı. Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışından Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta, Richard Akonnor’un ters kafa vuruşu sonrası Davinson Sanchez’e çarpan top kaleci Gugeshashvili’nin solundan ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili, meşin yuvarlağı kurtardı.

İkinci yarıdan notlar



50. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün’ün yaptığı ortada arka direkte Osimhen’in kafa vuruşunda Gugeshashvili uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshashvili bir kez daha uzandı ve top kornere çıktı.

54. dakikada Batrakov’un pasında Osimhen, ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Sara’nın önüne bıraktı. Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gugeshashvili’nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-1

59. dakikada sol taraftan Sara’nın yerden içeri çevirdiği topu kaleci Gugeshashvili sektirdi. Dönen topta Batrakov pasını Jakobs’a bıraktı. Bu oyuncunun pasında savunmadan seken top Osimhen’in önünde kalırken, Richard Akonnor’un müdahalesiyle Osimhen yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından VAR’ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Arda Okan Kurtulan’ın sol taraftan uzun kullandığı taç atışında, ön direkte Andre Henrique’nin kafayla arkaya aşırdığı top Barış Alper Yılmaz’a çarpıp sağ çaprazda Juan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

67. dakikada sağ kanattan Sallai’nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Osimhen’in ofsaytta olduğunun tespit edilmesi üzerine hakem Mehmet Türkmen golü iptal etti.

90+4. dakikada Singo'nun pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili meşin yuvarlağı kurtardı.





