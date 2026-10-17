6 kez All-Star seçilmişti: Eski NBA yıldızının yeni mesleği şaşırttı! Formayı çıkardı, rozeti taktı

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NBA'de uzun yıllar forma giyen 2,08 metre boyundaki Amar’e Stoudemire, Miami-Dade College’ın Temel Kolluk Kuvvetleri Akademisi’ndeki eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Eski yıldız basketbolcu, mezuniyetin ardından Miami-Dade Okul Polisi Departmanı’nda polis memuru olarak görev yapacak. Üniversite, Stoudemire’ın sınıf arkadaşları ve eğitmenleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Polis olmak çocukluk hayaliydi

Miami-Dade College tarafından yapılan açıklamada, Stoudemire’ın polislik mesleğini seçmesinin yalnızca yeni bir kariyer başlangıcı olmadığı, aynı zamanda çocukluk hayalini gerçekleştirmesi anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, Stoudemire’ın emniyet teşkilatında görev yapan aile üyelerinden ilham aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Amar’e için bu, ikinci bir kariyerden çok daha fazlası. Polis memuru olmak çocukluk hayaliydi. Emniyet teşkilatında görev yapan aile üyelerinden de ilham aldı. Şimdi Miami-Dade Okul Polisi Departmanı’nda polis memuru olarak yeni bir sayfa açacak, topluma katkıda bulunacak ve gelecek nesillere olumlu örnek olacak.”

NBA'de altı kez All-Star seçildi

1982 yılında Florida'da dünyaya gelen Amar’e Stoudemire, lise eğitiminin ardından doğrudan NBA'e adım attı. Başarılı basketbolcu, 2003 yılında NBA'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanırken kariyeri boyunca altı kez All-Star kadrosuna seçildi.

NBA kariyerinin büyük bölümünü Phoenix Suns ve New York Knicks formalarıyla geçiren Stoudemire, ilerleyen yıllarda Dallas Mavericks ve Miami Heat takımlarında da oynadı.

NBA'den İsrail'e uzanan kariyer

NBA'deki son sezonunu 2015-2016'da Miami Heat formasıyla geçiren Stoudemire, bu dönemde 52 maçta görev aldı. Eski yıldız, NBA kariyerinin ardından İsrail'de profesyonel basketbol oynayarak spor hayatını sürdürdü.

Basketbol kariyerindeki başarıların ardından polislik mesleğine yönelen Stoudemire, şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirerek yeni bir döneme adım atıyor.