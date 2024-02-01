7 kez dünya şampiyonu olan F1 pilotu Lewis Hamilton, Mercedes'i bıraktı

Formula 1’de flaş bir transfer yaşandı. Mercedes’in 39 yaşındaki 7 kez F1 dünya şampiyonu olan Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Ferrari’ye transfer oldu. Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.

Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak" bilgisi verildi.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.