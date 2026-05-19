7 yıl sonra bir ilk: Kuzey Koreli sporcular Güney Kore’de

Pyongyang merkezli Naegohyang Kadın Futbol Kulübü’nün 39 kişilik kafilesi, Pekin’den gelen uçuşla İncheon Uluslararası Havalimanı’na indi.

Takım oyuncuları ve teknik heyet, havalimanındaki yoğun medya ilgisi ve güvenlik önlemleri arasında otobüslerine yöneldi. Birleşme yanlısı grupların “Hoş geldiniz” sloganlarına rağmen futbolcuların sessiz ve duygusuz tavırları dikkat çekti.

Güney-Kuzey hattında kritik süreçte dikkat çeken ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son dönemde iki Kore arasındaki ayrımı anayasal zeminde daha da keskinleştiren adımlar atarken, Pyongyang yönetimi füze programlarıyla birlikte savaş gemisi ve denizaltı projelerini ön plana çıkarıyor.

Buna rağmen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik daha yumuşak bir politika izlemeye çalışıyor.

Yarı final büyük ilgi gördü: Biletler tükendi

Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon FC Women ile karşılaşacak.

Suwon’da oynanacak karşılaşma için satışa sunulan 7 bini aşkın bilet kısa sürede tükenirken, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “ortak taraftar grubu” da maç için yaklaşık 3 bin koltuk satın aldı.

Kuzey Kore kadın futbolunda yükseliş

Kuzey Kore kadın futbolu, son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılarla dikkat çekiyor. Ülkenin 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, iki yıl önce FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Naegohyang kadrosundaki bazı oyuncuların da o şampiyon kadroda yer aldığı belirtiliyor. Kuzey Kore ayrıca U17 Kadınlar Dünya Kupası’nın son iki organizasyonunu da kazandı.

2018’den bu yana bir ilk

Kuzey Koreli sporcular son olarak 2018 yılında Güney Kore’yi ziyaret etmişti. O dönemde iki ülke ortak masa tenisi takımıyla uluslararası turnuvaya katılmış, aynı yıl PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda birleşik kadın buz hokeyi takımı kurulmuştu.