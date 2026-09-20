8-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası Özhan Pulat istifa etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özhan Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.