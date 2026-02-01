87 yıllık rekoru kırdı: Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

Avustralya Açık 2026 finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile mücadele eden İspanyol raket Carlos Alcaraz, Djokovic'i 2-6, 6-2, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek 2026 Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon oldu.

87 yıllık rekoru kırdı

Kariyerinde ikişer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu elde eden Alcaraz, 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde etti.

İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.