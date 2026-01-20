A Bola yazdı: Beşiktaş ve Benfica, Rafa Silva konusunda anlaştı

Beşiktaş'ta maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva’nın akıbeti belli olmak üzere.

A Bola’nın haberine göre Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş’a 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Siyah-beyazlı kulübün ise ilk etapta 15 milyon euro olan talebini 7 milyon euro seviyelerine kadar çektiği ve tarafların pozisyonlarının giderek birbirine yaklaştığı bildirildi.

Haberde, Portekiz temsilcisinin bu rakama 2 milyon euroya kadar performansa dayalı bonus eklemeye hazır olduğu ve anlaşmanın bu çerçevede şekillenebileceği aktarıldı.

Portekiz ekibinin sportif direktörü Mario Branco son detayları görüşmek üzere İstanbul’a gelirken HT Spor, Portekizli futbolcunun, yarın Türkiye’den ayrılacağını iddia etti.

2024 yaz transfer döneminde kadroya katılan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen süre zarfında takımın en skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Rafa Silva siyah beyazlılarda bu sezon 16 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performansa imza attı.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığını duyurmuştu.