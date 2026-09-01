12 Dev Adam durdurulamıyor! 8’de 8 yapıp Dünya Kupası’nı garantiledi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Elemelerde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan 12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım olarak tarihi bir başarıya imza attı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında İzlanda’yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Elemelerde 8’de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik’teki Laugardalshöll Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, kaptan Cedi Osman ve Malachi Flynn’in 24 sayı ürettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim 15 sayı kaydetti. Türkiye, soyunma odasına 60-37 üstün gitti.
İkinci yarıda da farkı koruyan A Milli Takım, üçüncü çeyreği 80-56 önde tamamladı ve karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu