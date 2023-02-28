A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı farklı yendi
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. Mons Arena’da oynanan maçı Türkiye kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Belçika'yı 54 - 82 yendi. Doğuş Özdemiroğlu, 19 sayı ile mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.
Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce yitiren A Milli Takım, bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye
2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye
3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye
4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye