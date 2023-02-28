A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı farklı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Belçika'yı 54 - 82 yendi. Doğuş Özdemiroğlu, 19 sayı ile mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce yitiren A Milli Takım, bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Periyot Skoru: Belçika 14-22 Türkiye

2. Periyot Skoru: Belçika 31-45 Türkiye

3. Periyot Skoru: Belçika 45-64 Türkiye

4. Periyot Skoru: Belçika 54-82 Türkiye