  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
Takip Et

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Spor
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Ali Koç’tan MHP'nin destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak: Türkiye, Almanya ile karşı karşıya gelecek
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım